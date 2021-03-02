В Вологодской области намерены открыть круглогодичные турпоезда в Великий Устюг

ВОЛОГДА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с РЖД проработают вопрос запуска круглогодичных туристических поездов в Великий Устюг, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. Специализированные туристические поезда в этом году позволили привлечь в Великоустюгский район более 56,5 тыс. туристов и экскурсантов, несмотря на пандемию, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы губернатора области.

"В новогодние праздники добраться до вотчины Деда Мороза стало легче благодаря дополнительным поездам. Также впервые были организованы туры выходного дня из Москвы. Планируем и дальше развивать это направление, так как видим заинтересованность и пассажиров, и турфирм. Сейчас обсуждаем вопрос о круглогодичном курсировании поездов выходного дня с расширением пунктов отправления. Прорабатываем другие интересные маршруты - музейные и санаторно-курортные. Сделаем все, чтобы туристы могли отдыхать в Великоустюгском районе круглый год", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по итогам его встречи с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрием Пеговым, прошедшей во вторник.

По данным губернатора, в минувшие новогодние праздники Великоустюгский район, несмотря на пандемию, посетили свыше 6,5 тыс. туристов и почти 50 тыс. экскурсантов. Одним из главных стимулов высокого турпотока стали специализированные туристические поезда, впервые организованные правительством региона совместно с РЖД. В новогодние праздники в район прибыло 14 поездов: десять до станции Котлас Южный и четыре - до станции Великий Устюг. Они доставили около 3 тыс. туристов. Также впервые был запущен пригородный поезда Котлас - Великий Устюг, который курсировал ежедневно со дня рождения Деда Мороза, отмечаемого 18 ноября, по 31 января 2021 года.

Как отметила заместитель губернатора Лариса Каманина, своевременно был организован и продуман прием туристов на станциях Котлас Южный и Великий Устюг с учетом требований Роспотребнадзора. Оперативно открыли моногоспиталь на 25 мест и обсерватор на 40 мест. Но, как отметил губернатор, вспышек заболеваемости не было допущено, во время всего высокого туристического сезона не было случаев заболеваемости и замечаний в рамках соблюдения установленных ограничений. "Отдых наших туристов, которые приехали со всей страны, был организован качественно и безопасно", - подытожил глава региона.

Как проинформировала руководитель АО "Дед Мороз" Ирина Курина, всего в период новогодних и рождественских праздников вотчину волшебника посетили почти 77 тыс. туристов и экскурсантов.