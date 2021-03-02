ВОЗ прогнозирует частичную или полную потерю слуха для 25% жителей Земли к 2050 году

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Четверть жителей Земли, или почти 2,5 млрд человек, к 2050 будут испытывать проблемы, связанные с полной или частичной утратой способности слышать. Чтобы не допустить усугубления ситуации, государствам следует инвестировать в профилактические мероприятия и оказание нуждающимся лечебной помощи, говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его выход в свет приурочен к отмечаемому 3 марта Международному дню охраны здоровья уха и слуха.

"Около 2,5 млрд человек в мире, или каждый четвертый житель, к 2050 году будут испытывать определенную степень потери слуха, - отмечают эксперты. - Не менее 700 млн из них будут нуждаться в лечении и других услугах реабилитации, если не предпринять никаких действий".

"При отсутствии лечения потеря слуха может катастрофически сказаться на способности человека к коммуникации, обучению и на возможности зарабатывать на жизнь. Она может также повлиять на психическое здоровье людей и на их способность налаживать отношения", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Подготовленный ВОЗ доклад "подчеркивает масштаб проблемы, а также предлагает решения", - констатировал он. Эксперты обращают внимание на необходимость инвестиций в расширение доступа населения к лечению. В ВОЗ подсчитали, что каждый доллар, израсходованный на эти цели, принесет странам почти 16-кратную окупаемость.

В докладе говорится о значительном разрыве в уровне развития отоларингологии в богатых и бедных странах. В 78% государств с низкими доходами на душу населения на 1 млн жителей приходится в среднем менее одного врача-отоларинголога. В ВОЗ напомнили также, что почти 60% случаев потерю слуха у детей можно предотвратить при помощи вакцинации от краснухи и менингита, улучшения лечения матерей и новорожденных детей, раннего выявления отита.

Международный день охраны здоровья уха и слуха был учрежден ВОЗ в 2014 году. В этот день медицинские и волонтерские организации проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о возможных проблемах, связанных со слухом.