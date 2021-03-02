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Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

© Антон Новодережкин/ТАСС

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания экзаменов в 2021 году. 

ЕГЭ:

  • Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
  • Экзамен по русскому языку планируется провести в два дня - 3 и 4 июня.
  • Экзамен по профильной математике состоится 7 июня.
  • 11 июня пройдут ЕГЭ по истории и физике.
  • Сдача экзаменов по обществознанию состоится 15 июня.
  • Экзамен по биологии пройдет 18 июня.
  • Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам назначена на 18 июня, устная часть - на 21 и 22 июня.
  • ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ предполагается назначить на 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день - 17 июля.

Для тех, кто не поступает в вуз:

  • Обязательный экзамен по русскому языку состоится 25 мая.
  • Экзамен по математике пройдет 28 мая.

Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Предусмотрены два дополнительных периода: 13 и 17 июля, а также 3-15 сентября.

ОГЭ:

  • Основной этап сдачи экзаменов состоится с 24 мая по 2 июля.
  •  С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап.

Оба этапа планируется начать с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

 

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