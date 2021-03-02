Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания экзаменов в 2021 году.

ЕГЭ:

Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому языку планируется провести в два дня - 3 и 4 июня.

Экзамен по профильной математике состоится 7 июня.

11 июня пройдут ЕГЭ по истории и физике.

Сдача экзаменов по обществознанию состоится 15 июня.

Экзамен по биологии пройдет 18 июня.

Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам назначена на 18 июня, устная часть - на 21 и 22 июня.

ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ предполагается назначить на 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день - 17 июля.

Для тех, кто не поступает в вуз:

Обязательный экзамен по русскому языку состоится 25 мая.

Экзамен по математике пройдет 28 мая.

Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Предусмотрены два дополнительных периода: 13 и 17 июля, а также 3-15 сентября.

ОГЭ:

Основной этап сдачи экзаменов состоится с 24 мая по 2 июля.

С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап.

Оба этапа планируется начать с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.