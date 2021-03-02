Папа Римский Франциск предостерег от библейской экологической катастрофы

ВАТИКАН, 2 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что изменения климата и таяние ледников могут привести к новому потопу. С таким рассуждением, отмеченным глубокими библейскими аллюзиями, понтифик выступает в вышедшей в Италии во вторник новой книге "О пороках и достоинствах".

"Гнев Господа направлен против несправедливости, против сатаны, это - протест против зла, но не того, что исходит от человеческой слабости, а от того, что спровоцировано сатаной, его коррупцией отдельных людей и целых обществ. Гнев Господа несет правосудие, направлен на очищение. И потоп - это результат божьего гнева, говорится в Библии", - говорит Папа в беседах с капелланом тюрьмы в Падуе доном Марко Поцца, которые легли в основу издания.

Он отмечает, что библейское повествование "мифическое", но любой миф надо понимать как "форму сознания". Археологи, как отметил Франциск, нашли следы древнего потопа при своих раскопках. "Большое наводнение, возможно, как следствие повышения температуры и таяние льдов, собственно, то, что произойдет сейчас, если все будет продолжаться без изменений. И история Ноя показывает, что гнев Господа и спасительный", - сказал Папа Римский.

Тема климатических изменений и их пагубных последствий не только для экологии, но и общества, в котором они рождают еще большую бедность, страдание и разделения, одна из центральных для понтификата Франциска. Основные его тезисы по этой теме изложены в энциклике "Хвала тебе" (Laudato si? ), опубликованной в 2015 году. Понтифик часто возвращается к проблемам потепления климата и говорит об этом в своих проповедях, призывая человечество к ответственности за Землю.