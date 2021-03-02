На Украине рассмотрят вопрос признания вакцинации своего гражданина препаратом из РФ

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Минздрав Украины определится с тем, можно ли считать привитым от коронавируса гражданина страны, который вакцинировался российским препаратом. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала "Украина-24" .

"Этот вопрос не рассматривался. Он интересный. Мы его рассмотрим", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. Степанов также заявил, что вакцина компании Pfizer появится на Украине не раньше лета. "К лету даже теоретически поставки [вакцины] невозможны, потому что их продают только государству, не частным компаниям. Излишка в мире, даже небольшого количества, нет", - посетовал министр.

Киев отказался от российской вакцины и одним из последних в Европе начал вакцинацию от коронавируса 24 февраля. Это стало возможным после доставки из Индии первых 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В первую очередь прививают медиков, во вторую - военнослужащих в Донбассе. По состоянию на утро вторника в стране привились 4 905 человек. Вакцинировался и президент Украины Владимир Зеленский.

Всего в стране зарегистрированы две вакцины - Covishield и препарат от Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax.