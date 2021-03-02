Демонстранты перекрыли эстакады в Бейруте после повышения цен на продукты

БЕЙРУТ, 2 марта. /ТАСС/. Группы демонстрантов перегородили во вторник движение по всем основным эстакадам в ливанской столице после повышения цен на продукты. Как передает корреспондент ТАСС, в центральной части города перекрыты проспекты Верден, Бишара Хури и Корниш Мазраа. Активисты подожгли горящие покрышки и мусорные баки на дороге в международный аэропорт имени Рафика Харири, на северной автостраде в Дауре и Джунии. Из города Штора поступили сообщения о перекрытии шоссе на Дамаск.

Рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости вызван рекордным падением обменного курса национальной валюты - до 10 тыс. ливанских фунтов за $1. Вышедшие на улицы активисты скандируют лозунги с требованием защитить права трудящихся и предать суду коррумпированных чиновников.

"Народ голодает, цены растут, в городах дают свет по 10 часов в сутки - все это заставляет людей снова выходить на улицы, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС активист гражданского общества Гала Сагбини. По ее словам, ситуация требует немедленного формирования правительства, которое будет способно осуществить назревшие реформы. "Мы говорим правящему классу: хватит унижать народ, мы хотим перемен", - подчеркнула Сагбини.

10 февраля исполнилось полгода с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. 22 октября новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря премьер вручил президенту Мишелю Ауну список из 18 независимых специалистов, не связанных с партиями и парламентскими блоками. Однако глава государства отказался одобрить несогласованный с ним состав правительства. Последняя встреча Харири с Ауном состоялась 12 февраля, на ней два политика так и не смогли договориться о распределении министерских постов между кандидатами от христианских и мусульманских общин.

Формирование кабинета технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму $11 млрд, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.