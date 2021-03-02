В Дагестане планируют построить онкоцентр за 14 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены создать в регионе современный онкологический центр за 14 млрд рублей. Об этом во вторник журналистам сообщила советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

"Вопрос строительства онкологического центра обсудили сегодня на совещании под руководством председателя правительства региона Абдулпатаха Амирханова. Объем финансирования проекта - около 14 млрд рублей, срок реализации - 54 месяца", - сказала Уразаева.

По ее словам, инициатором проекта выступает ООО "МедИнвестГрупп".

"Компания готова инвестировать в строительство онкологического центра полного цикла, оснащенного высокотехнологичным медицинским оборудованием для диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Проект предлагается реализовать в формате государственно-частного партнерства", - добавила она.

Уточняется, что в рамках совещания с участием инициаторов проекта и представителей профильных ведомств были обсуждены все детали реализации проекта, в том числе решение земельных вопросов, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, разработка медико-технического задания.

"Предполагается, что центр будет включать поликлиническое отделение, стационар, операционно-реанимационное отделение, радиологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, блок реабилитации пациентов и отделение паллиативной помощи.

Территориально онкодиспансер предлагается разместить на стыке агломерации городов Махачкала и Каспийск в районе международного аэропорта Уйташ", - заключила советник председателя правительства региона.