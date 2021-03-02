Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 7%

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом на минувшей неделе на 7% превысило данные за предшествующие ей семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%. Эти сведения приведены в опубликованном во вторник в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,6 млн новых случаев заражения, что на 7% больше по сравнению с предшествующей неделей", - отмечает организация, напоминая, что до этого заболеваемость в мире снижалась на протяжении шести недель. Согласно эпидемиологическому бюллетеню, с 22 по 28 февраля было зарегистрировано 2 658 823 заразившихся и 66 477 летальных исходов. По состоянию на 28 февраля в мире насчитывалось 113 472 187 случаев инфицирования и 2 520 653 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости за минувшую неделю был в Восточном Средиземноморье (на 14%), Европе (на 9%), Юго-Восточной Азии (на 9%), Северной и Южной Америке (на 6%). Смертность сильно выросла в Юго-Восточной Азии (на 47%). В то же время она сократилось в Западно-Тихоокеанском регионе (на 35%), Африке (на 19%), Европе (на 15%), Северной и Южной Америке (на 1%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,12 млн человек и умерли более 33 тыс. В Европе зарегистрировано более 1,05 млн новых случаев инфицирования и более 21 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 207 тыс. заразившихся, умерли более 2,5 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 472 тыс. Далее следуют Бразилия (более 373 тыс. новых случаев), Франция (более 149 тыс.), Италия (более 112 тыс.), Индия (более 105 тыс.), Чехия (более 82 тыс.), Россия (более 81 тыс.), Польша (более 68 тыс.), Великобритания (более 64 тыс.), Турция (более 61 тыс.).