{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Представитель ОБСЕ назвала приговор журналистке в Белоруссии новым ударом по свободе СМИ

Тереза Рибейру заявила, что не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила приговор в Минске журналистке портала tut.by Екатерине Борисевич к лишению свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

"Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес", - говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter.

2 марта суд в Минске приговорил журналистку портала tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко. Этот суд также признал врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина виновным "в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента, и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия". Сорокин приговорен к лишению свободы на срок два года с отсрочкой приговора на 1 год. Обвиняемого освободили из-под стражи.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
В России проведут масштабную проверку систем оповещения о чрезвычайных ситуациях
Читать полностью