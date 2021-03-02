Представитель ОБСЕ назвала приговор журналистке в Белоруссии новым ударом по свободе СМИ

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила приговор в Минске журналистке портала tut.by Екатерине Борисевич к лишению свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

"Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес", - говорится в сообщении представителя ОБСЕ в Twitter.

2 марта суд в Минске приговорил журналистку портала tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко. Этот суд также признал врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина виновным "в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента, и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия". Сорокин приговорен к лишению свободы на срок два года с отсрочкой приговора на 1 год. Обвиняемого освободили из-под стражи.