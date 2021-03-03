ВОЗ сообщила, что новые штаммы коронавируса расширили свою географию

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в пяти странах, и их общее число достигло 106. До 56 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 29 в странах, и за минувшие семь дней их число не увеличилось, сообщила во вторник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен с 23 февраля еще в пяти странах, и по состоянию на 2 марта в общей сложности 106 государств во всех шести регионах ВОЗ информировали о случаях [заболевания], вызванных этой разновидностью [коронавируса]". При этом "местная передача" данного штамма была зафиксирована в 42 странах.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 23 февраля она обнаружена дополнительно в пяти странах, и их общее число достигло сейчас 56. О "местной передаче" этого штамма сообщили восемь государств. В свою очередь, разновидность коронавируса P.1 циркулирует в 29 странах, и за неделю их число не выросло.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение этих новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.