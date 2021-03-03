Вильфанд сообщил об аномально низком атмосферном давлении в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Аномально низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в ближайшие дни. Особенно низкие его показатели будут зафиксированы в 7 марта - ниже нормы на 15-20 мм ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

"По-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью - примерно на 15-20 мм ртутного столба оно станет ниже нормы. Будет около 730 мм ртутного столба", - сообщил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление будет ниже нормы и во все предыдущие дни.

По данным Гидрометцентра, в среду днем атмосферное давление в Москве будет составлять 746 мм ртутного столба, 4 марта - 735 мм ртутного столба, 5 марта - 742 мм ртутного столба, 6 марта - 747 мм ртутного столба, 7 марта - 729 мм ртутного столба, 8 марта - 739 мм ртутного столба.