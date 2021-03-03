В Гонконге зафиксировали первую смерть после вакцинации от коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 марта. /ТАСС/. Случай гибели пациента через два дня после получения китайской вакцины от коронавируса CoronaVac выявлен в Гонконге. Об этом сообщила в среду газета The Standard со ссылкой на органы здравоохранения.

Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах

Речь идет о 63-летнем мужчине, страдавшем от хронических заболеваний - диабета и бронхита. Он получил первую дозу прививки 26 февраля, в день начала правительственной программы вакцинации, и умер 28 февраля от проблем с дыханием.

Департамент здравоохранения не пояснил, почему информация об этом случае появилась с задержкой в несколько дней, отметив, что ведется расследование. "Пока неясно, связана ли смерть с вакциной", - отметили медицинские чиновники.

Программа массовой вакцинации населения в этом специальном административном районе Китая стартовала в минувшую пятницу. На данном этапе ее участникам пока предложен только китайский препарат CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech. Первая его партия объемом 1 млн доз поступила из Пекина 19 февраля. 22 февраля прививка этой вакциной была сделана вне очереди главе администрации Гонконга Кэрри Лам и членам ее кабинета.

Эффективность китайского препарата, по информации производителя, оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней. Комментируя решение одобрить эту вакцину, правительственные медики подчеркивали, что ее "преимущества перевешивают риски".

Со среды в Гонконге начинается бронирование на вакцинацию другим препаратом - BioNTech, закупленным в Германии.