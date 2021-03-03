Синод Кипрской церкви призвал не допустить участия в "Евровидении" песни про дьявола

НИКОСИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ) призвал правительство страны не допустить участия в конкурсе "Евровидение-2021" песни El Diablo, которую Кипрская телерадиовещательная корпорация (CyBC) отобрала для того, чтобы представлять островное государство в этом музыкальном смотре. Свою позицию руководящий орган КПЦ изложил в специальном заявлении, обнародованном вечером во вторник.

"Каждый день мы получаем целую серию посланий с реакцией тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство данной песней и тем, каким образом ее выбрали", - говорится в заявлении, где сказано, что свое несогласие с выбором CyBC в том числе высказали и известные кипрские музыканты. В заявлении Синода также указывается на необходимость заменить эту песню другой, "отражающей историю, культуру, традиции [Кипра]".

Выступивший в понедельник в одном из телешоу CyBC председатель совета директоров этой корпорации Андреас Франгос пояснил содержание песни. По его словам, в композиции, которую исполняет греческая певица Элена Цагрину и в которой от имени героини произносится фраза о том, что она "отдала свое сердце дьяволу", на самом деле излагается история охваченной стокгольмским синдромом девушки, оказавшейся вовлеченной в отношения с плохим парнем. По этой причине она иносказательно называет парня дьяволом.

Однако в Синоде КПЦ указали, что метафорическое толкование песни, представленное официальными лицами CyBC, "никоим образом не отражает провокационного и неприемлемого содержания ее текста", и что это содержание представляет "низкопробную субкультуру". "По сути, это прославление неотвратимого подчинения человека силе дьявола", - отмечается в заявлении.

Угрозы в адрес телерадиокорпорации

Ранее снятия El Diablo с конкурса потребовали различные группы верующих, а также ультраправые политические силы острова, однако администрация CyBC в понедельник дала понять, что не откажется от своего решения послать эту песню на конкурс, добавив при этом, что не собирается терпимо относиться к угрозам в адрес ее персонала и объектов собственности.

В минувшую пятницу в CyBC позвонил один из жителей острова и пригрозил поджечь ее здание, если песню El Diablo не отзовут из конкурсной программы. Он не стал скрывать своей личности, а позднее в интервью газете Politis даже извинился за свой поступок перед сотрудниками CyBC и пообещал дать показания полиции.

В субботу стало известно, что на территорию этой корпорации проник мужчина, оскорбивший главного редактора и группу журналистов, которые обсуждали события дня во дворе CyBC. Впоследствии он был задержан полицией и обвинен в нарушениях общественного порядка и санитарного протокола.

Проведение конкурса "Евровидение-2021" запланировано на 18-22 мая. Этот музыкальный фестиваль пройдет в Роттердаме (Нидерланды).