На камчатском озере Паланском восстановили заказник для сохранения нерестилища нерки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. Заказник на озере Паланском, которое является одним из крупнейших в Азии нерестилищ нерки и местом сезонного обитания бурых медведей, восстановили на Камчатке, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков.

Заказник "Озеро Паланское" действовал в регионе с 1980 по 2010 годы, но затем с водоема сняли статус особо охраняемой природной территории.

"Озеро Паланское является третьим по размерам нерестилищем азиатской нерки на Камчатке, чуть выше него находятся скалы с растениями, занесенными в Красную книгу России. Создание заказника было инициировано администрацией городского округа "Поселок Палана", поддержано Министерством природных ресурсов и экологии РФ и природоохранной общественностью", - рассказал Кумарьков.

Он добавил, что на территории заказника разрешено рыболовство в целях ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Представителям КМНС будет также разрешен транзитный выпас оленей и всем без исключения жителям - сбор недревесных лесных ресурсов: ягод, грибов, лекарственных трав для личных нужд.

Паланское - озеро в верхней части реки Палана, расположенное в Тигильском районе полуострова. Его площадь около 28 кв. км.