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Пандемия COVID-19

В Никарагуа начали массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V"

Первая партия вакцины прибыла в страну в конце февраля

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Никарагуа во вторник начали массовую вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, первым никарагуанцем, которому сделали прививку, стал 62-летний пациент с хронической почечной недостаточностью и гипертонией. Представители Минздрава отмечают, что до 22 марта планируют вакцинировать всех граждан с почечной недостаточностью, онкологическими и кардиологическими заболеваниями. Первая партия российской вакцины прибыла в страну в конце февраля.

По официальным данным, с начала пандемии в Никарагуа зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования умерли 173 человека.

Теги
НикарагуаРоссияПандемия COVID-19
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