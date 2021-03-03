В Гидрометцентре 8 марта прогноз погоды представят в градусах Фаренгейта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Гидрометцентра России готовят подарок представительницам прекрасного пола в Международный женский день. Праздничный прогноз они представят в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 марта в Москве похолодает, но речь ведь лишь про атмосферу, в душах наоборот будут очаги тепла. Какую бы температуру ни показывал столбик термометра, она будет положительной. Будем переходить с одной системы на другую [речь о переходе с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта]", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 8 марта, в столице ночью ожидается 9-4 градуса мороза, днем - 7-2 градуса мороза.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальное похолодание придет в Москву и другие регионы европейской части РФ в субботу. Уже в понедельник температура в столице будет ниже нормы на 2-4 градуса.

Традиционный подарок

В прошлом году сотрудники Гидрометцентра России также представили прогноз погоды в Международный женский день, воспользовавшись шкалой Фаренгейта, чтобы температура была положительной. При переходе на шкалу Фаренгейта даже 10 градусов мороза превращаются в положительные значения.