В поселке Эльбан открыли мемориальную доску возглавлявшему Хабаровский край Черному

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае открыли в поселке Эльбан мемориальную доску возглавлявшему регион Алексею Черному. Об это врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

В регионе в этом году празднуют столетие со дня рождения Алексея Черного. В 1962-1970 годах он возглавлял Хабаровский крайисполком, а в период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС - фактически был в то время главой региона. При нем за короткий срок регион стал крупным экономическим центром на востоке страны, по его инициативе были созданы многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, построены объекты энергетики, в Хабаровске - гостиница "Интурист", Дом радио, возведен мемориал на площади Славы. Врио губернатора края Дегтярев заявлял, что будет равняться в своей работе в том числе на его опыт.

"Открыли в Эльбане на здании Дальневосточного ПО "Восход" мемориальную доску Алексею Клементьевичу Черному. В 1942 году здесь, на военном заводе 637, он начал свой трудовой путь, пройдя от старшего мастера до замначальника предприятия. Мемориальная доска изготовлена на деньги меценатов по эскизу художника-монументалиста, члена Союза художников России Владимира Гуенка", - написал Дегтярев.

По информации правительства края, во время церемонии генеральный директор "Восхода" Валерий Острожный передал врио губернатора Хабаровского края личное дело Черного. Оно поступит на хранение в Государственный архив региона.

В регионе планируется провести более 300 разных памятных мероприятий, посвященных столетию Черного. В Хабаровском краевом музыкальном театре, которое возводили под контролем прежнего главы, прошло торжественное собрание, открылись фотовыставки и экспозиции, запущен тематический виртуальный выставочный проект, в краевой музей имени Гродекова родственники передали личные вещи Черного, в частности его шляпу, в которой он запечатлен на многих официальных фотографиях.