В Благовещенске стрелявшего в охранника в супермаркете приговорили к семи годам колонии

ТАСС, 3 марта. Суд в Благовещенске приговорил к семи годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год местного жителя, выстрелившего в охранника в торговом центре после замечания о необходимости надеть маску, сообщила пресс-служба городского суда в среду в Instagram.

В апреле 2020 года Благовещенский городской суд арестовал мужчину по подозрению в покушении на убийство охранника в торговом центре. Подозреваемый, 44-летний местный житель, ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Охранник попросил его либо использовать маску либо покинуть магазин. Мужчина отреагировал агрессивно, вступил в словесный конфликт с сотрудниками. После нескольких ударов, полученных от охранника, вышел на улицу, но решил убить его. Реализуя задуманное, он вернулся в магазин с травматическим пистолетом и произвел два выстрела в область жизненно важных частей тела обидчика", - сообщила пресс-служба, уточнив, что мужчина был пьян.

Уточняется, что охранник укрылся в подсобном помещении. Суд счел отягчающими наказание обстоятельствами использование оружия и состояние алкогольного опьянения. Смягчающими обстоятельствами были признаны фактическое признание вины, добровольное возмещение морального и материального ущерба, извинения, принесенные за подсудимого его братом.

"Суд также учел дерзость совершения преступления, а именно стрельбу в выходной день в общественном месте - в магазине около центрального входа при большом скоплении покупателей и обслуживающего персонала, что создало панику. В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание - семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.