В "Москино" проведут тематические кинопоказы к Международному женскому дню

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кинотеатры "Москино" проведут тематические показы фильмов к Международному женскому дню. Киносеансы начнутся с 5 марта, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киносети.

"К Международному женскому дню в сети кинотеатров "Москино" пройдет несколько тематических программ. Зрители смогут увидеть современные картины с актуальной женской проблематикой в рамках программы "Женщина: Крупный план" или пересмотреть на пленке советскую киноклассику с вдохновляющими героинями - от предприимчивой Тоси Кислицыной из "Девчат" до ранимой "мымры" в исполнении Алисы Фрейндлих из "Служебного романа", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к празднику 8 марта кинотеатр "Москино Звезда" представляет программу "Женщина: Крупный план". Показы будут проходить с 5 по 10 марта.

Кроме того, 8 марта "Москино" представляет новый проект - киноклуб "8 Марта", посвященный выдающимся женским именам в кино. Он откроется показом картины "Небо. Самолет. Девушка" с Ренатой Литвиновой в главной роли. Зрители впервые увидят отреставрированную копию фильма, которую представят киновед, программный директор открытого российского фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева, режиссер Вера Сторожева и продюсер Елена Яцура. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.