В Астрахани на майские праздники запустят экотур по заповедным местам

АСТРАХАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Астраханский биосферный заповедник запустит на майские праздники комплексный недельный тур по песчаным дюнам, волжскому взморью, а также к месту впадения Волги в Каспийское море, сообщила ТАСС начальник отдела развития и познавательного туризма заповедника Татьяна Гаврилова.

"Интересное предложение для любителей экотуризма - это майский комплексный тур по Астраханской области "Заповедные миры. Дельта Волги и пески". Уникальность этого тура в том, что здесь сочетаются несколько видов туризма - экологический, культурно-исторический, гастрономический, и все это наполнено насыщенным познавательным компонентом", - сказала собеседница агентства.

В заповеднике отметили, что туристы смогут увидеть авандельту - мелководную часть дельты, взморье, а также множество рек, протоков и ериков Волжской дельты, которые впадают в Каспийское море. Также в тур входят экскурсии на полупустынные территории, песчаные дюны, степные ильмени с пресными озерами и соленое озеро Баскунчак. Продолжительность тура - неделя.

Астраханский биосферный заповедник был основан в 1919 году. На охраняемой территории насчитывается более 300 видов птиц. Есть редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги.