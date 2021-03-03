Мурашко призвал россиян соблюдать меры защиты, чтобы избежать третьей волны коронавируса

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности до формирования популяционного иммунитета к новому коронавирусу и в целях избежания третьей волны пандемии.

"Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику. И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, [выполнение] других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения, Роспотребнадзором. Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности", - сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Новосибирск в среду.

Министр подчеркнул, что наиболее тяжело коронавирус переносят лица старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.