В туристическом сервисе Russpass появилась возможность составлять комбинированные маршруты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сервис Russpass, который помогает спланировать путешествие по России, обновил к очередному туристическому сезону свои функциональные возможности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление - авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Благодаря возможности составлять комбинированные маршруты на Russpass пользователям не нужно заходить на несколько разных ресурсов, чтобы найти и забронировать билеты для каждого этапа путешествия. За них это сделает сервис. Он предложит оптимальный маршрут и вид транспорта - с учетом пожеланий туриста.

Отмечается, что интерактивная карта поможет путешественникам выбрать наиболее интересные места и добавить их к запланированному маршруту. А авторизация через крупнейшие отечественные и зарубежные социальные сети и онлайн-сервисы сделает Russpass более удобным как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Туристы смогут зайти через учетную запись в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, в Gmail, "Яндекс.Почта" или через аккаунт на mos.ru.

По словам Сергуниной, использование онлайн-инструментов в повседневной жизни - современный тренд, который начинает превалировать и в туризме: люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Это позволит привлекать новых туристов и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. С его помощью можно составить собственный маршрут поездки по Москве и другим городам, купить билеты на самолет, поезд или автобус, а также на экскурсии, в музеи и театры. Сервис создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тыс. пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тыс. предложений, включая туры и авторские маршруты. Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.