Губернатор Приморья возглавил попечительский совет регионального отделения РГО

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвержден в качестве главы попечительского совета приморского краевого отделения Русского географического общества (РГО). Об этом ТАСС сообщил в среду председатель отделения Алексей Буяков.

В конце января Кожемяко стал членом приморского краевого отделения РГО. Как кандидат экономических наук он интересуется этнографией народов Дальнего Востока, а также проблематикой, связанной с работой путешественника Владимира Арсеньева.

"Губернатора уже поздравил с вступлением в ряды РГО президент общества Сергей Шойгу. В ответ Олег Николаевич [Кожемяко] дал согласие возглавить попечительский совет Приморского краевого отделения РГО. Сегодня мы можем официально объявить об этом", - сказал Буяков.

Как сообщил ТАСС сам Кожемяко, он намерен проводить большую работу в части популяризации изучения истории Приморского края и Дальнего Востока в целом. "Это важное направление просветительской деятельности, которое поможет нашей молодежи сформировать более целостное представление об уникальной земле, на которой мы живем, о великих людях, которые ее осваивали", - сказал глава Приморья.

РГО объединяет специалистов в области географии и смежных наук (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Членами Русского географического общества на добровольной основе могут быть совершеннолетние лица (старше 18 лет) различных национальностей, вероисповедания и места проживания: граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. По состоянию на 2020 год РГО насчитывало более 23,2 тыс. членов в России и за рубежом.