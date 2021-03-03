В Забайкалье начнут действовать социальные карты

ТАСС, 3 марта. Социальная карта жителя региона на базе национальной платежной системы "Мир" для быстрого доступа к услугам в городской среде, транспорту, льготам и бонусам появится в Забайкальском крае. Об этом сообщили в среду в пресс-службе региона со ссылкой на вице-премьера краевого правительства Александра Бардалеева.

"Карта "Мир" сейчас служит забайкальцам только для оплаты услуг. Но скоро в карту "вошьют" персональные данные человека - полис, ИНН, даже электронную подпись. Карта даст возможность получить все меры социальной поддержки, льготы, доступ к программам лояльности торговых предприятий, посетить библиотеку, получить приоритетное обслуживание в филиалах многофункционального центра (МФЦ). Карта поможет записаться к доктору и станет пропуском, например, в учебное заведение, с помощью нее можно будет получить скидки на посещение бассейна, спортзалов", - приводятся слова Бардалеева.

В пресс-службе отметили, что карта жителя появится в Забайкалье в ближайшее время. Краевое правительство сейчас готовит соглашение с платежной системой "Мир".

В настоящее время карты жителя действуют в 16 регионах страны, в том числе в Приморье, на Сахалине и на Камчатке. На Сахалине карта дает право на бесплатное посещение учреждений культуры и спорта, скидки в магазинах и аптеках. Камчатская социальная карта - это банковская карта платежной системы "Мир", по которой местные жители на первом этапе могут купить со скидкой продукты питания. О планах по внедрению единой социальной карты жителя региона также заявляли руководители Якутии.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения, - одна из задач реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Нацпроект включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.