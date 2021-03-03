Эксперт: иммунный ответ на вакцинацию от коронавируса у некоторых людей может запаздывать

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Реакция организма на вакцинацию от коронавируса в виде выработки антител у некоторых людей может быть запоздалой, этим объясняется отсутствие как положительного, так и отрицательного результата теста на антитела, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.

"У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает", - сказав он, комментируя отсутствие как положительного, так и отрицательного результата тестирования на антитела к коронавирусу у некоторых людей.

Горелов отметил, что T-клетки в организме человека сохраняют память о перенесенном заболевании в течение всей его жизни. "Если мы повторно с [вирусом] встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус", - сказал он.

Т-клетки являются основой иммунной защиты человека. Это белые тельца в крови, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки. B-клетки памяти тоже образуются в ответ на инфекцию и могут сохраняться в организме десятилетиями, готовые в любой момент произвести свежий запас антител, если патоген снова появится.