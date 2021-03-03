В Пермском крае планируют построить онкодиспансер за 10,7 млрд рублей по концессии

ПЕРМЬ, 3 марта. /ТАСС/. Онкодиспансер на 570 мест стоимостью почти 11 млрд рублей планируется построить в Пермском крае в 2024 году по концессионному соглашению с инвестором. Об этом в среду на заседании правительства региона сообщил министр экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин.

"В марте 2021 года ожидается поступление предложения инвестора по заключению концессионного соглашения по строительству современного онкологического диспансера. Планируется, что онкодиспансер будет включать в себя семь корпусов с возможностью размещения не менее 570 коек, оборудован высокотехнологичным оборудованием. Ориентировочная стоимость проекта составит порядка 11 млрд рублей", - сказал он, отметив, что услуги для населения здесь будут оказывать бесплатно.

Согласно презентации, представленной Сосниным, стоимость проекта оценивается примерно в 10,7 млрд рублей, завершить строительство должны в 2024 году.

Единственный в крае онкодиспансер работает в Перми с конца 1940-х годов. На базе диспансера открыта кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Ранее в своем послании краевым депутатам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что жители региона чаще всего болеют онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому необходимо сосредоточиться на оказании помощи в этих направлениях.

Всего, по словам Махонина, в Пермском крае в настоящее время реализуется более ста проектов в рамках государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций в 40 млрд рублей. Власти намерены развивать это направление сотрудничества. "Есть большие перспективы. Мы рассматриваем возможность привлечения частных партнеров в рамках заключения концессионных соглашений и частные инициативы для реализации порядка 240 проектов. В основном государственно-частное партнерство в рамках концессии развивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но мы видим перспективы привлечения инвестиций и в медицину, и в спорт, и в транспортную инфраструктуру", - подчеркнул он на заседании регионального правительства.