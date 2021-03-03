В Минцифры прокомментировали информацию о фишинговых рассылках от портала Госуслуг

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты. Об этом ТАСС заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Ранее в интернете стали появляться жалобы от пользователей на то, что им приходит фишинговая рассылка якобы от портала Госуслуг, в которой предлагается ввести страховой номер индивидуального лицевого счета для получения социальных выплат.

По словам Качанова, рассылки от портала Госуслуг могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никак не призывы оставлять свои личные данные. При этом уведомления пользователям Госуслуг приходят в личный кабинет на портал и в виде пуш-уведомлений в приложение. "Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - посоветовал замминистра.

Качанов также заверил, что Минцифры постоянно осуществляет мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. "Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и т. п. При этом на большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - пояснил он.

Блокировка ресурсов в интернете осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена интернета и международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP-адресов). При обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности компетентной или уполномоченной организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру, уточнил Качанов.