В TikTok заявили, что оперативно удаляют ролики, призывающие к суициду

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Соцсеть TikTok оперативно удаляла и продолжает удалять видеоконтент, связанный с самоубийствами или причинением себе вреда. Об этом говорится в сообщении компании.

"Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества и блокируем соответствующие хештеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - заявили в компании.

"Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества, и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok", - добавили там.

В TikTok напомнили, что во второй половине 2020 года компания обновила политику по теме суицида и самоповреждения, отразив в ней рекомендации от психологов. Также компания начала сотрудничать с рядом организаций, чтобы поддержать людей, которые могут сталкиваться с трудностями, показывая ресурсы поддержки в ответ на определенные поисковые запросы. Из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24 часов после публикации, заверили в TikTok.

По данным Роскомнадзора, 24 февраля в TikTok началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. По состоянию на 22:00 25 февраля, один ролик с призывом совершить массовое самоубийство в конкретную дату собрал более 432 тыс. просмотров. Роскомнадзор выявил и заблокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков.