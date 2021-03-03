"БесогонТВ" Михалкова 6 марта вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новый выпуск передачи Никиты Михалкова "БесогонТВ" вновь выйдет в эфире телеканала "Россия-24" 6 марта, в субботу, после большого перерыва. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе режиссера.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию-24", - привели в пресс-службе слова Никиты Михалкова.

По словам режиссера, руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели выпуски "Бесогона" на YouTube, смогут посмотреть их на "России-24". "Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда, - заверил Михалков. - И я очень рад, что те, кому недоступен интернет, снова смогут быть с нами".

"Мы возвращаемся, 6 марта у нас премьерный выпуск программы ("БесогонТВ" - прим. ТАСС), которую Никита Михалков записал. В мае будет ретроспектива его программ", - сказал ТАСС главный редактор "России-24" Евгений Бекасов.

Передача выходила на телеканале "Россия-24" до мая 2020 года, затем выпуск был снят с эфира. Потом "Бесогон" выходил на официальном интернет-ресурсе программы.

В 2015 году один из выпусков "Бесогона" также был снят с эфира. Тогда "Россия-24" заявила, что "последний выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам". Михалков, в свою очередь, выразил непонимание в связи с таким решением. Один из выпусков программы убрали из эфира и в мае 2018 года.