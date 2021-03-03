Совет Федерации подготовил набор юбилейных марок по случаю своего пятисотого заседания

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации подготовил набор юбилейных почтовых марок, посвященных пятисотому пленарному заседанию палаты, которое проходит в среду. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"В честь нашего пятисотого заседания совместно с Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ и акционерным обществом "Марка" мы подготовили к этой юбилейной дате памятный набор марок. Убеждена, что он станет хорошим подарком для всех, кто интересуется историей российского парламентаризма, а со временем вполне может превратиться и в ценный филателистический раритет", - сказала Матвиенко на заседании.

Она уточнила, что каждый из сенаторов получит памятную марку и конверт. "Конечно, это веская причина написать своим друзьям, родным, коллегам бумажное письмо с хорошими новостями и пожеланиями. Я думаю, что вы давно этого не делали", - сказала спикер Совфеда, обращаясь к коллегам.

На заседании прошла торжественная церемония гашения марки с участием министра цифрового развития Максута Шадаева. Для гашения марки был изготовлен сувенирный штемпель, на котором указана дата - 3 марта 2021 года. На марках изображены герб РФ и зал пленарных заседаний Совфеда. Номинал марки - 50 рублей, тираж - 50 тыс. экземпляров. Марки уже поступили в почтовое обращение, граждане могут использовать их для отправки почтовой корреспонденции в России и для отправки за границу.

Каждый сенатор получил от председателя СФ подарочные наборы с юбилейными мраками, значок "участнику пятисотого пленарного заседания".