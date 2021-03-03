В России за сутки выявили 10 535 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 535. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%) и Магаданской области (0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 962 заразившихся в Санкт-Петербурге, 691 - в Московской области, 388 - в Нижегородской области, 286 - в Воронежской области, 277 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 337 668 человек.

Число умерших и вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 15 694. Всего уже выздоровели 3 853 734 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 90% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 635 пациентов в Санкт-Петербурге, 596 - в Московской области, 438 - в Нижегородской области, 321 - в Воронежской области, 307 - в Астраханской области.

Число летальных исходов из-за коронавирус за сутки возросло на 452 против 441 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 348 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,04%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Московской области, 29 - в Ростовской области, 16 - в Воронежской области, 15 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 284. Всего в столице с начала пандемии выявили 983 134 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 277 заразившихся.

За сутки умерили из-за коронавируса 46 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 192 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 2 065 пациентов, за все время вылечились 903 100 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 842 человека.