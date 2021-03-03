Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился с 0,98 до 0,97. В Москве этот показатель отступил от отметки 1,29 и опустился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (1,02) и Подмосковье (1,14). В остальных показатель ниже 1.

В Нижегородской области он составил 0,98, в Воронежской и Ростовской областях - 0,97, в Иркутской области и Красноярском крае - 0,94, в Свердловской области - 0,92, а в Архангельской области - 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.