В Фонде социального страхования назвали максимальный размер оплаты больничного дня

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Максимальный размер оплаты дня на больничном в России составляет 2 434 рубля, заявила зампред Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ.

"Если говорить о максимальном [размере больничного], то это 2 434 рубля, это уже, конечно, совершенно другие суммы. <...> В принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если, соответственно, ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доход был выше, то, соответственно, и пособие будет выше. Плюс еще учитывается стаж работы", - сказала она.

Механизм прямых выплат по больничным из ФСС был введен на всей территории России с 1 января. Ранее в Минтруде сообщали ТАСС, что механизм гарантирует его полную оплату в части ФСС независимо от финансового положения работодателя.