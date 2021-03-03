Гостиницы на Ставрополье возобновили работу в полном объеме

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья смягчили ряд ограничений по коронавирусу. В частности, гостиницы, которые раньше принимали только командировочных, возобновили работу в полном объеме, также сняты ограничения по заполняемости залов, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановления, которые изменяют действие ряда ограничительных мер, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции. В том числе по согласованию с Роспотребнадзором снято ограничение по присутствию взрослых на мероприятиях в детских садах с условием соблюдения требований эпидбезопасности. В полном объеме возобновляют работу гостиницы, которые прежде могли размещать только граждан, находящихся в служебных командировках и поездках", - говорится в сообщении.

Также снято ограничение по 50% заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том числе концертов и театральных постановок. Возобновляют полноценную работу парки культуры и отдыха. Отменено ограничение по количеству посетителей выставочных залов и музеев, а также читальных залов библиотек.

По данным пресс-службы, соответствующие постановления губернатора Ставропольского края вступили в силу и опубликованы.

"Развитие на курорте иных, отличных от лечебного отдыха, видов туризма - событийного, спортивного, делового, туризма выходного дня, - привело к существенному росту спроса на гостиничные услуги и появлению новых, современных мест размещения, которые фактически простаивали из-за ограничений. Уверен, что отельеры сумеют быстро восстановить темпы развития отрасли и обеспечить всех наших гостей современным гостиничным сервисом, тем более что запланировано возобновление наших событийных мероприятий туристической направленности уже с мая этого года", - прокомментировал ТАСС смягчение ограничений глава Железноводска Евгений Моисеев.

На Ставрополье, по данным на 3 марта, за время пандемии зарегистрировано 47 575 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности вылечились 43 619 пациентов, умерли 1 095 человек.