В Якутии планируют трудоустроить в 2021 году свыше 5 тыс. человек из студенческих отрядов

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Штаб якутского отделения общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" планирует в 2021 году трудоустроить свыше 5 тыс. человек. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального штаба.

"Предварительно распределены 5 055 рабочих мест, есть 30 соглашений о сотрудничестве, создаются более 10 штабов. Для подготовки бойцов к трудовому семестру запланирована организация дополнительного обучения 1 тыс. бойцов рабочим специальностям в сфере строительства, сервисному и вожатскому делу, а также обучения по оказанию первой медицинской помощи и рыбообработке", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минстроя, потребность в рабочих кадрах по строительству объектов в 2021 году превысила 2,1 тыс. Бойцы студотрядов максимально подключатся к выполнению существующей потребности, отметили в штабе. Помимо этого, в 2021 году прибавится новое направление - студенческий отряд проводников пассажирских вагонов.

Запланировано трудоустройство студентов и на Чаяндинском месторождении. "Также достигнуто соглашение по трудоустройству с ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой". В летний период более 200 бойцов подключатся к строительству объектов газопровода "Сила Сибири", - сказали в штабе.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 100 тыс. человек, несмотря на ограничения в пандемию, были привлечены в студенческие отряды в 2020 году, 58,3 тыс. из них были устроены на работу.