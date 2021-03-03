В России выздоровели более 90% заразившихся коронавирусом

За сутки в России подтвердили 10 535 случаев заражения - это немного меньше, чем днем ранее, и минимум с 4 октября прошлого года. В общей сложности в стране заразились 4 278 750 человек, или примерно 2,9% населения.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Доля уже выздоровевших после заражения коронавирусом в России впервые с начала пандемии превысила 90%, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Показатель заболеваемости продолжает снижаться: за последние семь дней в России выявляли в среднем 7,6 случая заражения на каждые 100 000 жителей. Это минимум с 8 октября.

Коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, остается близким к единице, но не превышает ее уже 44 дня - с 18 января.

Выздоровевшие

На фоне спада заболеваемости в стране растет количество вылечившихся. По данным оперативного штаба, выздоровели уже 3 853 734 заболевших, а их доля впервые превысила 90% от общего числа инфицированных.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось до 337 668 - минимума с 23 октября.

Следует отметить, что данные оперативного штаба расходятся с информацией Минздрава, поскольку министерство учитывает в том числе случаи, когда у пациента коронавирус подозревают, но не подтвердили.

Умершие

Штаб за минувшие сутки зарегистрировал в России 452 летальных исхода из-за коронавируса. Смертность от новой инфекции в стране снижается медленнее, чем заболеваемость, однако с 13 февраля число смертей не превышает 500 в сутки.

Вместе с тем показатель летальности растет - уже два дня он держится на уровне 2,04%, хотя в начале года составлял примерно 1,8%.

Следует учитывать, что данные штаба по смертности не являются полными: в них входят только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Заболеваемость снижается практически по всей стране, однако в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые остаются основными очагами эпидемии, процесс идет не так быстро, как в большинстве других регионов.

В Москве за сутки выявили 1 284 инфицированных против 1 277 днем ранее, но еще в понедельник штаб сообщал о 2 097 новых случаях - максимуме с 12 февраля.

В Санкт-Петербурге уже больше десяти дней выявляют от 900 до 1 000 заразившихся. В среду стало известно о 962 заболевших, днем ранее их было 937.

В Подмосковье, напротив, четыре дня подряд число выявляемых случаев превышает 600, хотя неделю назад в регионе подтверждали примерно 500 диагнозов в сутки. В среду штаб сообщил сразу о 691 инфицированном.

При этом, например, в Нижегородской области дольше недели число заболевших не превышает 400 в сутки, а в Свердловской, где еще месяц назад стабильно выявляли 300 и больше инфицированных каждый день, в последние два дня их почти вдвое меньше.