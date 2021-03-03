Мишустин намерен поручить МИД проработать с Казахстаном вопрос туризма в приграничной зоне

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен поручить министерству иностранных дел проработать с коллегами из Казахстана вопрос доступа туристов в район горы Белухи, находящейся в Республике Алтай на границе с Казахстаном. Об этом глава кабмина сообщил в среду на встрече с представителями туристического бизнеса по вопросу развития этой отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае.

"Необходимо соответствующее соглашение с Казахстаном заключить, я соответствующее поручение дам министерству иностранных дел и Ростуризму - рассмотреть все необходимые нормативные акты", - сказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что в мире, особенно в Европе, много таких примеров, когда границы между государствами проходят в горах, по живописным местам, привлекающим туристов. "Поэтому существует определенная практика разрешений таких ситуаций", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти Республики Алтай добиваются создания специальной туристической зоны на пограничной территории России и Казахстана, где находится гора Белуха, через массив которой проходят пешие, конные и альпинистские туристические маршруты. На заседании Совета по стратегическому развитию региона 19 февраля министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова заявила, что отсутствие механизма законного пересечения границы высокогорной части Белухи препятствует развитию туризма в этой зоне. Туристические маршруты до подножия Белухи расположены в пограничной зоне, поэтому россияне должны иметь при себе паспорт, а иностранцы - разрешение от пограничников, которое нужно получать заблаговременно. При восхождении на гору требуется аналогичное разрешение и для российских граждан.

Власти предлагают создать на территории обоих государств специальную туристическую зону, доступную для посещения туристами на особых условиях - как с территории России, так и с территории Казахстана.

Гора Белуха находится на территории Усть-Коксинского района республики, через ее массив проходит граница России и Казахстана. С ледников горы берет начало река Катунь, главная составляющая Оби. Белуха - одно из самых популярных мест среди туристов региона, а также сложнейший маршрут восхождения для альпинистов. На прилегающей к горе территории создан одноименный природный парк. Часть территории парка, массив горы Белухи, является кластерным участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай - Золотые горы" и находится под защитой Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия. Ежегодно Республику Алтай посещают 2 млн туристов.