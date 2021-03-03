Популяция выхухоли в заповеднике под Воронежем сократилась из-за засухи

ВОРОНЕЖ, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Хоперского государственного заповедника в Воронежской области выявили почти двукратное сокращение численности русской выхухоли - до 100-120 особей. Причиной сокращения популяции этого занесенного в Красную Книгу РФ животного стало высыхание озер из-за аномальной жары 2020 года, рассказала ТАСС в среду зоолог заповедника Наталья Марченко.

"После учета русской выхухоли мы выявили, что ее численность вряд ли превышает 100-120 голов. Мы обследовали 135 водоемов, и из них 81 водоем - 60% - полностью высох. И только в 13 водоемах мы обнаружили выхухоль. Прошлый год был катастрофически засушлив, что отразилось на числе озер, где обитает выхухоль", - сказала Марченко.

По ее словам, ранее в Хоперском заповеднике было 150-200 особей русской выхухоли. В годы хорошего весеннего разлива в заповеднике образуется до 400 пойменных озер, где может селиться этот зверь.

По словам Марченко, из-за высыхания озер русская выхухоль сменила места проживания и перешла в водоемы с бобрами, выдрами, черепахами, хотя обычно предпочитает уединенные места проживания. Большое скопление животных в оставшихся после засухи водоемах также усложнило подсчет подо льдом нор, в которых проживает русская выхухоль. "Мы надеемся, что в 2021 году в заповеднике будет сильный паводок, а летом будут хорошие дожди, что восстановит озера для русской выхухоли", - сказала Марченко.

Хоперский государственный заповедник образован в 1935 году для сохранения популяции русской выхухоли.