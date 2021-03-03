Британский штамм коронавируса распространился по всей Латвии

РИГА, 3 марта. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, который обнаружили ранее в Великобритании, распространился уже по всей Латвии, поэтому существующих ограничений недостаточно. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Мы констатировали, что заболеваемость в Латвии по-прежнему высока, больницы все еще находятся в кризисе, многие медицинские услуги не предоставляются, а британская мутация COVID-19 уже распространилась по всей стране, что вызывает беспокойство", - сказал он в эфире местного телеканала ТV3.

По его словам, именно распространение британского штамма коронавируса не позволяет снизить заболеваемость в стране. "Многие, наверное, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового британского штамма, который ее увеличивает. Если снять ограничения, мы увидели бы то же самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Оставить так, как есть, сейчас тоже недостаточно ", - указал он, подчеркнув, что правительство Латвии на следующей неделе решит, какие ограничения будут улучшены.

Кариньш также отметил, что для снижения распространения коронавируса правительство Латвии может сделать требование удаленной работы обязательным на время действия режима чрезвычайного положения для всех, кто может выполнять рабочие задачи из дома. "Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины, и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других", - сказал он. "У нас много рабочих мест, где люди могут работать удаленно. Нужно сделать все, чтобы убедить предприятия в том, что все должно выполняться удаленно, работа из дома важнее, чем когда-либо", - уверен премьер.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии зафиксировали 2 марта 2020 года, в стране выявили 87 103 инфицированных, 1 638 человек умерли, на лечении в больницах находятся 787 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 48 709 человек, две - 17 535. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря прошлого года в стране ввели режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который сначала был продлен до 11 января, позднее - до 7 февраля, а затем - до 6 апреля. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией также с 13 марта до 9 июня 2020 года.

Согласно последним данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии постепенно увеличивается доля новых штаммов вируса - сейчас на них приходится около 8% всех случаев, зарегистрировано более десяти локальных вспышек.