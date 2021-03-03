Bloomberg: паспорта вакцинации от коронавируса появятся в ЕС через несколько месяцев

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ сообщества.

В нем говорится, что Еврокомиссия (ЕК) работает "над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов". При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев.

По данным Bloomberg, ЕК просит страны - члены ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта.

Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к "доказательствам выздоровления" от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.