{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эффективность китайской вакцины CoronaVac в Турции оценили в 83,5%

Результаты исследования также показали, что препарат снижает риск необходимости госпитализации заразившегося коронавирусом пациента на 100%

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Врачи в Турции оценивают эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в 83,5%. Об этом свидетельствуют распространенные в среду данные столичного Университета Хаджеттепе.

Третья фаза исследований вакцины началась в Турции в октябре. Показатель ее эффективности составил 83,5%. Результаты исследования также показали, что препарат снижает риск необходимости госпитализации заразившегося коронавирусом пациента на 100%.

Между тем сам производитель вакцины, фармацевтическая компания Sinovac Biotech, оценивает эффективность препарата в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса. К настоящему времени первую дозу препарата CoronaVac получили более 7,2 млн человек, а вторую дозу - более 2,08 млн.

Теги
ТурцияКитайПандемия COVID-19
Опросы общественного мнения
ВЦИОМ: почти 70% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета
По данным опроса, чаще смотрят телевизор, чем пользуются интернетом, 17% опрошенных
Читать полностью