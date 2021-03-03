Первые операции с использованием 3D-оборудования провели в НИИ Склифосовского в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве провели первые нейрохирургические операции с использованием 3D-оборудования, которое позволит молодым врачам виртуально участвовать во всех этапах операции и наблюдать за действиями хирурга. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского провели первые нейрохирургические операции с использованием современной 3D-vision стойки. Новое оборудование позволяет всем, кто находится в операционной, видеть происходящее глазами хирурга благодаря объемному изображению высокого качества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3D-изображение транслируется по большому экрану с камеры в хирургическом микроскопе, подсоединенной к стойке. Оборудование позволяет подробно рассмотреть анатомические структуры мозга и создает эффект присутствия за операционным столом.

Новая стойка будет использоваться для обучения ординаторов, аспирантов и курсантов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, которые смогут виртуально участвовать во всех этапах операции.

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - крупнейший многопрофильный научно-практический центр, который занимается проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.