Максим Венгеров: "Фестиваль INCLASSICA превратит Мальту в культурный рай"

Президент EUFSC - Константин Ишханов - известная личность в мире классической музыки, я давно с ним дружу. Он очень много делает для развития региона, для Мальты, создавая там такой культурный рай.

– Мы все знаем Мальту как курорт, куда можно поехать отдохнуть, искупаться, а тут Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) организовал такой масштабный фестиваль, на котором выступают всемирно известные артисты. Это самый настоящий культурный вид отдыха высочайшего уровня.

– На Мальте я уже давал мастер-классы ученикам Академии. На самом деле для меня вообще неважно, какой у ученика уровень. Я могу работать как с уже состоявшимися, профессиональными музыкантами, так и с начинающими. Мне всегда приятно общение, я с детства практически преподаю. Так что у меня большой педагогический опыт - уже больше 25 лет. Для меня обучение других — это всегда удовольствие, особенно сейчас, в нынешних реалиях, когда концертов немного, а делиться хочется: если не музыкой, то знаниями.

– Давайте начнем с главного инфоповода: в апреле-мае в столице Мальты Валлетте пройдет 10-й Международный музыкальный фестиваль InClassica. Помимо грандиозной программы и выступлений самых именитых солистов нашего времени, в рамках фестиваля состоится Музыкальная академия, в которой заявлены Ваши мастер-классы. Судя по развитию ситуации, этот InClassica станет одним из первых крупных фестивалей после локдауна. К Музыкальной академии Вы как-то специально готовитесь?

В плотном графике Максима Венгерова - известного на весь мир скрипача, дирижёра, двукратного обладателя премии "Грэмми", а также мужа и отца двух дочерей - даже пять минут имеют значение, настолько насыщена его жизнь. В интервью музыкант поделился планами по открытию новой онлайн-платформы для концертов и обучения, мыслями о методиках воспитания, секретами самоорганизации, а самое главное - рассказал об отношении к преподаванию, по части которого у маэстро большой опыт. Свой первый мастер-класс он дал в 17 лет. Тем интереснее было беседовать с ним о Музыкальной академии, которая пройдет в апреле-мае 2021 года на Мальте во время масштабного музыкального фестиваля InClassica (6+). Здесь Максим Венгеров проведет серию мастер-классов для своих юных коллег, а также выступит с концертом.

Мне очень приятно возвратиться на этот фестиваль, я уже принимал в нем участие, и мы все с большим волнением его ждем. Я очень надеюсь играть не онлайн, а вживую. Буду выступать вместе с Королевским филармоническим оркестром Великобритании, а дирижировать будет Сергей Смбатян. Там у нас очень любопытная программа, мы исполним Шестую симфонию П. И. Чайковского и Рапсодию для скрипки с оркестром "Цыганка" М. Равеля, а также "Морские пейзажи" Алексея Шора - резидента фестиваля InClassica.

– С сочинениями Шора были прежде знакомы?

– Конечно, я уже играл его Seasсapes ("Морские пейзажи"), это очень душевная музыка, которая тепло принимается публикой, приятно ложится на слух. Такая современная классика в противовес ультрасовременной, которую порой сложно воспринимать. Но при этом не раз я исполнял его произведения после каких-то очень серьезных сочинений - после скрипичных концертов Бруха, Брамса, и публика прекрасно реагировала, чувствовалось, что ей нравится, это хороший знак.

– Чем Вы заняты сейчас в профессиональном плане?

– Сейчас опять отменили все концерты, и мы с нашей технологической командой разрабатываем новый сайт, где я буду преподавать. Это будет такая специальная платформа для концертов и обучения. Самое главное - я буду давать бесплатные уроки тем, кто этого захочет. Я объявил об этом в своих социальных сетях, и у нас уже огромное количество заявок из разных уголков мира.

– А как выбирать будете?

– У нас будет электронная, лотерейная система. Это к разговору про уровень учеников - здесь не будет никакой ротации, выбор абсолютно рандомный. Раз в неделю система будет определять музыканта, с которым я буду заниматься.

– И когда начнутся концерты на этой новой платформе?

– В середине января попробовали играть с моим пианистом: он играл из Парижа, я - из Монако, видели друг друга через экран. Сейчас идет интенсивный тестовый период. Между городами играть в реальном времени при нынешнем качестве Интернета практически нереально. Но у нас очень сильная команда, мы работаем и тестируем платформу уже больше года. Это будет полезно и для учеников, и для педагогов, которых мы планируем привлекать в будущем. Для меня это важно как для музыканта, преподавателя и отца - мои дочери также занимаются онлайн.

– Почему Вы сами им не преподаете?

– У Вас есть дети? Знаете, как это сложно? Мои дочери будут слушать кого угодно, кроме папы, думаю, это абсолютно нормально. Вот Лиза мне говорит: "Я хочу с тобой поиграть. Что ты все время разговариваешь со мной, как учитель?" Я говорю, что я и есть учитель, на что она отвечает: "Ты можешь преподавать кому угодно, а со мной будь папой" (смеется). Дети здесь правы. Так что у дочерей другие преподаватели.

– Вы ведь пошли по стопам родителей: мама руководила хором, а несколько лет назад написала книгу "Педагогический этюд". Отец был гобоистом в филармоническом оркестре. Как родители учили музыке Вас?

– Было другое время. Когда мне было пять лет, уже за год нужно было чему-то научиться, стоять на сцене, показывать результаты. Я помню, когда приехал в Москву, мне было уже шесть, и один пожилой человек подошел ко мне и сказал: "Ты уже играешь как настоящий взрослый музыкант". Эти слова я запомнил на всю жизнь. Конечно, мне было приятно, но это накладывало такую огромную ответственность на плечи - мои, родителей, педагогов. Думаю, такое давление было ни к чему. Ребенок должен оставаться ребенком. Я не говорю, что надо заниматься только для удовольствия, потому что музыкальные занятия на 90 % состоят из работы и только на 10 % - из удовольствия. И не всегда садиться к инструменту или брать скрипку в руки - это праздник. У меня с этим были проблемы, ребенок, я не всегда хотел заниматься. Сопротивлялся, меня заставляли.

– Вы, наверное, первый человек, который в этом признается, обычно все говорят, что заниматься музыкой - это так прекрасно...

– Музыка - это прекрасно, я её очень люблю, и, когда мне было пять лет, я к ней так же относился, так же её чувствовал, так же ощущал воссоединение с инструментом каждый раз, единение моего тела и скрипки... Но тем не менее в детстве после 20 минут занятий мне уже хотелось поиграть-побегать.

Тут интересный факт: например, в спорте у каждого ребенка есть тренер. Ребенок ходит в секцию, и если серьезно занимается, то тренировки бывают ежедневно по два, по три часа, потом ребенок идет домой и продолжает жить обычной жизнью. В музыке такого нет, почему-то функцию тренера должен выполнять родитель. А почему нет тренера? Ведь не у всех родителей есть эти несколько часов в день для занятий. Должны быть такие репетиторы, которые как минимум подготавливают ребенка к следующей встрече с учителем. Но даже и учитель должен сегодня брать такую функцию, потому что занятий два раза в неделю с основным педагогом недостаточно.

– К тому же часто родители не музыканты...

– А если музыканты, то это ещё хуже! Мне вот с дочками тяжело заниматься, потому что я в музыке разбираюсь, а если разбираюсь, то и требую! Им это не нравится, никому не нравится, когда папа требует многого от ребенка. А если педагог требует, то это нормально. Так что система музыкального преподавания сегодня очень несовершенна, есть о чем подумать.

Возвращаясь к вопросу о моем воспитании: когда ребенок должен заниматься с родителями по 3-4 (а в моем случае по 7- 8 часов), порой это превращается в пытку. Ну да, в семь лет, когда я поступал в ЦМШ, я уже играл скрипичный концерт Мендельсона, это уже вершина Олимпа для скрипача. Я уже владел инструментом на достаточно высоком уровне, но этого можно было бы достичь в 11-12-16 лет, никто бы не опоздал. Однако в СССР это была как будто путевка в жизнь. Ни о чем не сожалею, у меня было хорошее детство, но были такие реалии, которые в наше время невозможны и даже не нужны.

Хотя вот интересно, что наша тогдашняя система сейчас активно применяется в Китае. Там родители упорно занимаются с детьми по 7-8 часов в день, и и это приводит к быстрым успехам. Но, если честно, мне кажется, для психики ребенка это не очень хорошо. Музыка нужна в первую очередь для счастья. Она должна обогащать мир каждого музыканта, чтобы он дальше мог передать эти чувства другим.

Мое детство - это мой опыт, он не обязательно должен быть примером. Моя мама, кстати, тоже об этом говорит. Принуждение на грани с насилием - это не очень хорошо. Хотя с негативными последствиями я не столкнулся, я был очень счастливым. У меня много немузыкальных воспоминаний: друзья во дворе, прогулки на велосипеде. Мама мне говорила порой: хватит заниматься, пойди покатайся на велосипеде.

– У Вас такое плотное расписание, как все успеваете?

– Здесь очень важна организация. Планирую все буквально по минутам. Пять минут могут решать очень многое. Но график может измениться, это постоянно происходит. То есть я планирую день, и если что-то меняется, то тогда уже расставляю дела по приоритетам, что-то переношу на завтра. Нужно быть реалистом, не всегда все можно успеть за день. И потом, я стараюсь поддерживать свою музыкальную форму. Даже сейчас, когда нет концертов, в графике есть собственные занятия, я занимаюсь ежедневно по 1-2 часа. Тем более у нас теперь есть платформа, уроки, преподавание, я изучаю партитуру, готовлюсь к будущим концертам, веду переговоры с менеджерами, партнерами, организациями. И хоть провожу многие встречи онлайн, это все отнимает много времени.

Но здесь также важно не зацикливаться, наслаждаться процессом, если что-то не получается сегодня, то получится завтра, а если не завтра, то когда-нибудь точно получится. Я люблю планировать, но потом люблю отступать от правил. Потому в музыке пример для меня - это Бах, музыку которого можно сравнить с Библией для музыканта: там столько правил и в то же время столько исключений из них... В жизни то же самое. Время и свобода должны сочетаться.

– Я знаю, что когда Вы оканчивали курс по дирижированию у Юрия Симонова, Вы планировали написать книгу. Работаете над ней?

– Да, я тогда писал работу на тему "Оркестр как инструмент дирижера". Конечно, теоретическая работа заставляет задуматься, много появляется новых идей, ну, может, лет через 10-15 я книгу напишу. Но до маэстро Симонова мне, конечно, не дотянуться, он настолько впереди нашего времени. Он гениальный дирижер, сложно до него дорасти. Симонов изобрел свою методику по мануальной технике. Он учился у великих, у Рабиновича - это русско-немецкая школа, которая берет истоки в творчестве Густава Малера. Взяв основы у маэстро Симонова, я пошел своим путем. Свой путь, свои средства должен найти каждый художник. Конечно, мой опыт скрипача и педагога накладывает отпечаток.

Недавно Юрий Иванович написал книгу о трех концертах Чайковского - пособие для молодого дирижера о том, как аккомпанировать эти концерты. Дай бог ему много лет жизни, чтобы он написал ещё не одну книгу. Это кладезь знаний. Он многое мне дал, но начал с самоорганизации, научил меня дисциплине. Он говорил: "Когда ты скрипач, тебя могут все ждать, но если ты дирижер и ты опоздал, то доверие оркестра ты уже потерял".