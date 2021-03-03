ВЦИОМ: почти 70% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 69% молодежи (от 18 до 24 лет) предпочитают пользоваться интернетом и практически не смотрят телевизор, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте центра в среду.

"Отказ от телесмотрения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних - 48%", - говорится в сообщении, где отмечено, что этот показатель при опросе всех возрастных категорий россиян равен 28%.

Согласно данным опроса, более половины россиян (53%) и смотрят телевизор, и используют интернет не реже нескольких раз в неделю, наиболее активными пользователями данной группы являются респонденты возраста 35-59 лет (61-64%).

Чаще смотрят телевизор, чем пользуются интернетом, 17% опрошенных, из них 45% - респонденты старше 60 лет. С 2018 года этот показатель уменьшился на 5 п. п.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" с вопросами о пользовании интернетом и телесмотрении проводится ежедневно с апреля 2018 года. Ежедневно в опросе принимают участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ приводит данные за февраль 2021 года. Для дневной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.