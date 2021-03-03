Губернатор Забайкалья не смог записаться на вакцинацию от COVID-19

ТАСС, 3 марта. Глава Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться по телефону горячей линии регионального Минздрава на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Глава региона прямо во время проведения штаба [созданного для организации вакцинации населения от коронавируса] лично позвонил по телефонам для записи на вакцинацию и убедился, что получить сведения о дате прививки невозможно. Он позвонили по горячим линиям краевого Минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в кол-центрах назвать не смогли, губернатор попал в лист ожидания на вакцинацию", - говорится в сообщении.

По словам самого Осипова, "фактически на вакцинацию записаться невозможно". "Этого листа ожидания быть не должно, нужна просто сплошная очередь и все, вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию", - приводит пресс-служба слова губернатора. В Забайкалье принято решено создать единый кол-центр, с помощью которого жители смогут записываться для получения вакцины и обратной связи.

Осипов на заседании штаба отметил, что в регионе недостаточно пунктов вакцинации, должным образом не организован механизм записи граждан. Для изменения ситуации власти Забайкалья планируют усилить работу по формированию в районах коллективных списков всех желающих сделать прививку. "Штаб также объявил набор волонтеров, готовых помогать медикам в организации прививочной кампании", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцинация от коронавируса в Забайкальском крае началась 18 января 2021 года, развернуто 47 стационарных, а также пять передвижных пунктов вакцинации, которые работают в населенных пунктах Карымского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Хилокского районов. Первой прививкой от COVID-19 уже воспользовались около 40 тыс. забайкальцев, из них большая часть - граждане группы риска. С учетом рекомендуемого охвата (не менее 60% от взрослого населения края) вакцинировать в Забайкалье необходимо 475 490 человек. "По состоянию на 2 марта в край поступило 48 962 единицы вакцины (10,2% от потребности)", - уточнили в пресс-службе.

По данным на 3 марта, в Забайкальском крае установлено 95 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 022 человека. За период пандемии умерли после заражения коронавирусом 733 жителя региона.