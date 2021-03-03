В Карачаево-Черкесии в шесть раз снизилось число незаконных рубок лесов в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 3 марта./ТАСС/. Количество незаконных рубок в лесах Карачаево-Черкесии снизилось в шесть раз за 2020 год, объем незаконного оборота составил 151,4 куб. м, сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природных ресурсов КЧР в четверг.

"По данным Рослесхоза, объемы незаконной рубки в 2020 году снизились в 47 регионах России, в том числе в Карачаево-Черкесской Республике. В КЧР объем незаконных рубок снизился почти в шесть раз", - сообщили в министерстве.

Объем незаконного оборота древесины в 2019 году составил 855,9 куб. м, а показатель 2020 года - 151,4 куб. метров, что на 73,3 % ниже. "Снижение числа незаконных рубок стало результатом усиления контрольно-надзорных мероприятий направленных на пресечение незаконной деятельности. По фактам выявленных незаконных рубок, имеющих признаки уголовного преступления, в правоохранительные органы направлены материалы, по которым правоохранительными органами приняты меры государственного реагирования", - отметили в министерстве.

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что лесовосстановительные работы в Карачаево-Черкесии были проведены на территории свыше 150 га в 2019-2020 годах по нацпроекту "Экология", в 2020 году работы были проведены на площади 34,5 га, агротехнический уход - на площади 30 га.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.