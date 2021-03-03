СФ ратифицировал соглашение с Южной Осетией о признании документов об инвалидности военных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о взаимном признании документов об инвалидности бывших сотрудников Минобороны и МВД обеих стран.

Документ был подписан в Москве 17 марта 2020 года. Он регулирует вопросы взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Минобороны и МВД России и Южной Осетии для того, чтобы они могли по своему выбору получать пенсию по югоосетинскому либо по российскому законодательству.

Устанавливается, что стороны для взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности данных граждан, применяют тождество формулировок причин и групп инвалидности.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, соглашение распространяется на граждан РФ, уволенных из Минобороны или МВД одной из договаривающихся сторон и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением службы на территории Республики Южная Осетия.

Соглашение заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это соглашение продолжением юридического оформления договорно-правовой базы межгосударственных отношений с Южной Осетией. "Здесь совершенно очевидна и гуманитарная составляющая - решение проблем, связанных с социальной защищенностью сотрудников соответствующих структур", - сказал он.