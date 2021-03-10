Мария Солозобова: "Когда я играю с Мартой Аргерих, я будто еду на „Феррари“"

Первая пианистка мира Марта Аргерих в дуэте с именитой швейцарской скрипачкой Марией Солозобовой откроют в апреле Мальтийский международный музыкальный фестиваль InClassica(6+) - одно из крупнейших событий в области классической музыки в Европе. В их концерте прозвучат "Морские пейзажи" композитора-резидента фестиваля Алексея Шора и Вторая соната ре мажор Прокофьева, написанная в оригинале для флейты и фортепиано. В скрипичную она преобразилась не без помощи Давида Ойстраха. В интервью пианистка рассказала об удивительном дуэте с легендарной Мартой Аргерих, изменчивой музыке Алексея Шора, необычной методике преподавания и двух совпавших юбилеях. – Мария, вы открываете юбилейный Мальтийский международный музыкальный фестиваль InClassica вместе с Мартой Аргерих... – Мы с Мартой очень рады этому событию и вдвойне рады тому, как составлена программа: и "Морские пейзажи" Алексея Шора, и ре-мажорная Соната Прокофьева по стилю очень подходят этому острову. Разумеется, я горжусь, что мне выпала честь выступить на открытии InClassica с моей уникальной партнершей. Кстати, вы знаете, что сейчас у нее юбилейный год? Вот так мистически все совпало: у Мальтийского фестиваля InClassica десятилетний юбилей, а Марте исполняется 80 лет. – Вы ведь часто играете в дуэте c Великой Мартой? – Да, часто. А дуэт наш сложился совершенно случайно. Звезды сошлись, не иначе. Как-то раз у меня был концерт с Южно-Немецкой филармонией в Констанце, и наш приятель - адвокат привел ко мне за кулисы молодую пианистку - сказал, что нам непременно нужно познакомиться, потому что она великолепно играет. Ею оказалась Кристина Мартон-Аргерих - жена племянника Марты. Мы с Кристиной почти сразу подружились и стали вместе играть. А дальше получилось так: у меня есть концертная серия в Цюрихе Classical Highlights, но такую артистку, как Марта, так просто не заполучить. Я решила пойти ва-банк: попросить Кристину нас познакомить. Тогда еще проходил фестиваль Марты в Лугано, я отправилась туда, меня ей представили, и мы договорились просто поиграть. Ради удовольствия, в домашней обстановке. Встретились у нее дома в Женеве. Так все и началось. – Что вы играли во время той первой встречи у Марты? – Сонату Франка. С этой встречей связана история: я застряла в пробке и опоздала на два часа. Марта - человек специфический, она к телефону не подходит никогда, только в крайних случаях. В общем, картина такая: она меня встречала на улице - стояла там все это время, такая маленькая хрупкая женщина. Мне было ужасно неудобно, мы ведь еще почти не были знакомы, еще не стали друзьями. Так вот, играли мы Сонату Франка, и это настолько было органично, что трудно поверить. Сыграли один раз, от начала до конца, а потом она говорит: "Пойдем на кухню, я тебя буду угощать". Я растерялась. Потом слышу собственный голос: "А не могли бы мы сыграть еще раз?" Она обернулась и говорит: "А зачем?" Я опять растерялась, но тут же нашлась: "Просто так, ради удовольствия, - говорю. - Можно?"

Описание Марта Аргерих © Adriano Heitmann

Марта - сущая разбойница, все время шутит искрометно, у нее даже взгляд такой с искрой - посмотрела на меня внимательно и отвечает: "Ну, хорошо". Мы с ней сыграли второй раз, уже совершенно по-другому. Я по-настоящему наслаждалась: человек настолько чувствует музыку, в таких красках... Сложно передать словами, это надо ощутить самому. – Пару раз мне довелось слышать Сонату Франка, которую композитор, кстати, сочинил в качестве свадебного подарка Эжену Изаи, в исполнении Марты Аргерих с другим ее партнером - Рене Капюсоном. – А до этого она играла эту сонату с Гидоном Кремером, они выступали вместе много лет. После него Марта начала сотрудничать с Рене Капюсоном и не искала себе новых партнеров. Мне просто повезло. Потому что это уникальный человек, который в свои 80 играет так, будто ей 30. – Причем играет с высшей степенью свободы, со свойственной только ей агогикой. Сложно уместить то, что она вытворяет за инструментом, в слово "играет", так как для нее это скорее не игра, а искреннее выражение себя, внутренней музыки и гармонии. – Когда я играю с Мартой, я будто еду на "Феррари". Нам не нужно репетировать: никто и не заметит, если мы выйдем на сцену и будем играть "с листа". Она чувствует меня кожей на ходу все темпы, все нюансы, - а я чувствую ее, поэтому нам не нужно притираться. Марта обладает какой-то магической силой, и эта сила передается тебе. Играть с гениальным исполнителем - это такой драйв! Ты и сам начинаешь играть лучше, чем когда-либо. Все как по маслу идет: все эти рубато, контрасты, и импровизация прямо на сцене. Если мне скажут: "Сыграй с ней бесплатно десять концертов", я сыграю не задумываясь. Мне кажется, с ней я могу выразить через музыку больше идей. – На открытии фестиваля InClassica вы исполняете очень любопытное произведение - "Морские пейзажи" Алексея Шора. – Должно получиться интересно, потому что "Морские пейзажи" - такое необычное произведение-хамелеон, которое существует в нескольких вариантах: и для скрипки с фортепиано, и для скрипки с камерным оркестром, и для скрипки с симфоническим оркестром. Оно всякий раз меняет окрас, всякий раз совершенно преображается благодаря разным версиям, разной инструментовке. Даже звучание разное: можно представить его публике так, что зритель и не догадается, что это одно и то же произведение. Это Алексей отлично придумал. Алексей Шор - вообще очень интересный композитор, в его музыке присутствуют свежесть, позитивные эмоции, подъем. Многие его сочинения, "Морские пейзажи" в частности, - это жанровая музыка в современном прочтении. Я не знаю другого современного композитора, который вот так мелодично, в собственном стиле сочиняет такую яркую жанровую музыку. Разве что у Щедрина были "Юмореска", "В подражание Альбенису" - вот, пожалуй, и все. Алексей же насочинял целые циклы - для фортепиано, для скрипки, да еще в разных версиях, с оркестрами. Это большая редкость. Его музыку нужно играть по-современному, не академически. Каждый музыкант исполняет ее по-своему. Если Концерт Брамса все играют в общем стиле, то здесь можно стиль слегка менять, например сыграть более шутливо или виртуозно, произведение от этого не станет хуже. Если говорить более понятным языком, из него можно сделать и конфетку, и торт. – Совершенно аналогичные ощущения возникают у меня при прослушивании его музыки. Как-то раз я спросила Алексея, отчего один и тот же его опус в исполнении разных музыкантов звучит абсолютно по-разному - как будто слышишь совсем другую музыку. Вероятно, они добавляют свои каденции? Оказалось, что нет. – В этом секрет музыки Шора. Это сильно отличает его от других композиторов. Никто не скажет, к примеру, что я повторила "Морские пейзажи" за Гайком Казазяном, Рэй Ченом или кем-то еще. Я дам абсолютно свое прочтение. Вот мы сейчас сыграем его с Мартой Аргерих на открытии Мальтийского фестиваля InClassica- и прозвучит что-то совершенно новое. – Вы ведь, наряду с концертами, дадите в рамках Мальтийской музыкальной Академии, которая будет работать в те же дни, несколько мастер-классов? – Да, это так. Я очень рада, что Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры, придумал Мальтийскую Академию Классической музыки. Она несет большую пользу молодым музыкантам, к тому же интересен сам формат: не просто прошел фестиваль - все приехали, сыграли и разошлись. Нет, параллельно концертам будут проходит уроки с молодыми музыкантами, а это ведь акт творчества совершенно особенный. Великая радость наблюдать за тем, как твои студенты преображаются.