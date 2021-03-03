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Путин оценил работу полиции в 2020 году

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу МВД в 2020 году.

"В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи", - сказал глава государства в среду на расширенном заседании коллегии МВД. По его словам, "несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы внутренних дел действовали грамотно, четко, без сбоев". 

По его данным, преступность в сфере IT за шесть лет выросла более чем в 10 раз, поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. 

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