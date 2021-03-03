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Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

© Михаил Климентьев/ТАСС

Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам.

Путин оценил работу полиции в 2020 году
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